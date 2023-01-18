Катастрофу вертольота в Броварах, на борту якого перебувало керівництво МВС, розслідуватиме Служба безпеки України, повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

Кримінальне провадження вже відкрили. Керівник обласної поліції Андрій Нєбитов закликав усіх свідків падіння вертольоту звернутися на лінію 102 або до місцевих поліцейських.

Про причини падіння говорити рано, повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

Гелікоптер впав біля дитячого садка і житлового будинку. За уточненими даними станом на 12:36, загинули 16 людей загиблих, з них троє – діти. 25 осіб госпіталізовані, зокрема 10 діток.

"Декілька осіб знаходяться у важкому стані в реанімації", – повідомила речниця Нацполіції Марʼяна Рева.

Фото: тг-канал Трибуна Бровари

Фото: тг-канал Трибуна Бровари