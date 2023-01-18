У Чорному морі Росія тримає шість носіїв “Калібрів”

У Чорному морі Росія наразі тримає шість носіїв “Калібрів”, чий загальний залп складає 44 ракети.

Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

Станом на 18.01.2023:

в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 16 ворожих кораблів, серед яких 6 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп складає близько 44 ракет;

в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі;

в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 35 суден, з них 4 судна рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря – 18 суден, з них 8 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Зазначається, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо, ЗСУ за минулу добу знищили ще 820 російських окупантів. Загальні втрати ворога в Україні - близько 117 770 військових.