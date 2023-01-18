У Чорному морі Росія тримає шість носіїв “Калібрів”

У Чорному морі Росія наразі тримає шість носіїв “Калібрів”, чий загальний залп складає 44 ракети.
Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.
Станом на 18.01.2023:
- в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 16 ворожих кораблів, серед яких 6 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп складає близько 44 ракет;
- в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі;
- в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 35 суден, з них 4 судна рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря – 18 суден, з них 8 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Зазначається, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
Нагадаємо, ЗСУ за минулу добу знищили ще 820 російських окупантів. Загальні втрати ворога в Україні - близько 117 770 військових.