Причини падіння гелікоптера з керівництвом МВС встановлюється, поки про них говорити зарано, – Ігнат

Встановлюються причини падіння гелікоптера ДСНС у Броварах, на борту якого перебував міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович.

Зараз про причини трагедії говорити зарано, повідомив у ефірі телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Думаю, що буде створена державна комісія, яка встановить причини, що саме відбулося. Які фактори впливали на те, що вертоліт, на жаль, впав", – сказав він.

Ігнат додав, що гелікоптер, який впав, був раніше переданий французькими партнерами. За його даними, це вертоліт "Супер Пума".

"Ці гелікоптери іноземного виробництва були призначені для ДСНС, для міністерства внутрішніх справ", – сказав він.

На борту вертольота перебували девʼятеро людей, загинули всі. Борт упав біля дитсадка і житлового будинку. Станом на 12:36 відомо про 16 жертв: 9 осіб були на борту вертольота, інші – діти й дорослі, які були поруч із місцем падіння. Троє жертв – діти. Також відомо про 25 госпіталізованих.