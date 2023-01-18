Головне за ніч. Середа, 18 січня

Трагедія в Броварах, відбиті атаки противника на Донбасі, втрати окупантів, масштабне ДТП на трасі Київ-Чоп, затримання Грети Тунберг.

Унаслідок падіння гвинтокрила МВС у Броварах загинуло керівництво МВС. Міністр, перший заступник міністра і державний секретар. Про це в Телеграм повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

"Сьогодні вранці, 18 січня, у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр, перший заступник міністра та державний секретар. Наразі відомо про 16 загиблих, з них 2 дітей", - заявив Клименко.

За його словами, дев'ятеро із загиблих перебували на борту гвинтокрила.

Міністром внутрішніх справ України є Денис Монастирський. Його перший заступник – Євген Єнін. Держсекретар МВС – Юрій Лубкович.

22 потерпілих перебувають в лікарні, з яких 10 дітей. На місці працюють всі профільні та спеціалізовані служби. Триває огляд місця події.

Згодом повідомили, що кількість загиблих зросла до 18, серед них троє дітей.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Невельське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

Українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження ворога, а також чотирьох ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Окрім того, у районі Соледару зенітники знищили ворожий літак Су-25.

Ворог завдав шістьох ракетних ударів по Україні, трьох з яких – по цивільних об’єктах Куп’янська та Краматорська, а також 14 авіаційних ударів. Також росіяни здійснили 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступу на Бахмутському напрямку. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 18 січня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 820 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 117 770 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

У вівторок, 17 січня, ввечері поблизу села Гамаліївка, що на трасі Київ-Чоп, трапилась масштабна аварія. Внаслідок зіткнення вантажівки з рейсовим автобусом постраждали 36 людей, серед них - діти.

"Стан - важкий і середньої важкості", - повідомили лікарі.

Подробиці - в новині.

Поліція Німеччини затримала шведську активістку Грету Тунберг, яка брала участь в акції протесту проти розширення вугільного кар'єру у занедбаному західнонімецькому містечку Люцерат.

Представники поліції повідомили, що Тунберг було затримано разом з іншими демонстрантами, які побігли до краю шахти, розташованої за 9 кілометрів від Люцерату. За даними поліцейських, один із учасників акції стрибнув у кар'єр.

У масштабній акції протесту, за даними поліції, взяли участь близько 15 тисяч осіб.

Зазначимо, влада Німеччини має намір повністю відмовитися від використання вугілля до 2030 року. У районі Люцерату щорічно видобувається 25 млн тонн лігніту – одного з найнижчих різновидів бурого вугілля з великим вмістом води.

Містечком, яке залишили жителі, володіє енергетична компанія RWE. У фірмі стверджують, що знести будинки необхідно якнайшвидше, тому що вугілля, що залягає під цим колишнім населеним пунктом, необхідне вже цієї зими. Очікується, що Люцерат стане останнім населеним пунктом в історії, який буде знесено для видобутку вугілля на родовищі Гарцвайлер.

Найповніша картина сьогоднішнього, першого дня 2023 року, обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!