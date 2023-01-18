У віці 100 років помер сотенний УПА, Герой України Мирослав Симчич

Сьогодні, 18 січня, у Коломиї помер сотенний УПА, Герой України Мирослав Симчич.

Про це повідомив нардеп Володимир В'ятрович.

“Помер сотенний УПА, герой України, велика Людина - Мирослав Симчич. Вічна пам’ять!” - написав В’ятрович.

Мирослав Симчич народився 5 січня 1923 року в с. Вижний Березів, Коломийський повіт, Станіславське воєводство, Галичина, нині Косівський район, Івано-Франківська область. Був українським військовим та громадським діячем, сотенним УПА, політв'язень, який 32 роки провів у радянських концтаборах. Кавалер орденів “Свободи” та “За заслуги”, почесний громадянин Коломиї та Львова.

Найбільше Симчич відомий за боєм під селом Космач на Прикарпатті 1945 року, коли був знищений батальйон НКВС на чолі з генералом Сергієм Дергачовим.

1948 року Симчича заарештували і засудили до 25 років таборів у Магаданській області. Там він сидів до 1955 року, після чого його перевели в містечко Єлець. 1963 року у зв'язку з хрущовською відлигою Симчичу скоротили термін до 15 років і звільнили.

1968 року Симчича заарештували знову, бо з'ясувалося, що він був не рядовим бійцем, а сотником. Удруге він вийшов на волю лише 1985 року.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України 99-річному воїну УПА Симчичу.