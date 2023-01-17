"Світ має знати, чому ми цього вимагаємо", – Дуда про представлення доказів воєнних злочинів Росії

Він нагадав про звірства росіян в Ірпені та Бучі.

Представлення доказів російських воєнних злочинів в Україні є надзвичайно важливим. Усі винні повинні нести кримінальну відповідальність.

Про це в межах Всесвітнього економічного форуму, у дискусійній програмі проєкту Ukraine is You, повідомив президент Польщі Анджей Дуда.

"Ми часто говоримо, що люди, винні в тому, що сьогодні відбувається на українській землі, повинні нести кримінальну відповідальність. Світ має знати, чому ми цього вимагаємо. Представлення доказів дуже важливо", – заявив він.

Дуда нагадав про звірства росіян в Ірпені та Бучі.

Нагадаємо, Анджей Дуда в межах форума також сказав, що Польща збирає коаліцію країн, які нададуть Україні німецькі танки "Леопард". Він сподівається зібрати хоча би бронетанкову бригаду.