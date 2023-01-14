Моравецький спробує вмовити німців передати Україні танки

Він не очікує, що таке рішення буде прийнято найближчими днями.

Керівник польського уряду Матеуш Моравецький під час свого візиту до Берліна хоче провести переговори про постачання Україні бойових танків Leopard.

Про це він говоритиме з представниками кількох політичних груп, пише "Європейська правда".

Він також зазначив, що не очікує, що таке рішення буде прийнято найближчими днями.

"Це процеси, які потребують тривалих дискусій, але тиск має бути постійним. Це рішення (про батареї Patriot – Ред.) зайняло у німців близько півтора місяця. Говорили, що Patriot їдуть тільки до Польщі, але після тиску погодилися відправити їх в Україну", - нагадав він.

Моравецький наголосив, що Польща вже ухвалила рішення про передачу Україні бойових танків.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак вирішив відправити партію танків Україні разом з додатковими артилерійськими засобами.

За словами очільника МЗС Дмитра Кулеби, крім Польщі та Фінляндії, дати Україні німецькі танки Leopard готові ще три країни. Але вони поки не оголошують про це, чекаючи на публічну підтримку самої Німеччини.