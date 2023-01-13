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Дмитро Кулеба провів перемовини з Ентоні Блінкеном

Блінкен згадав, що наближається річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Дмитро Кулеба провів перемовини з Ентоні Блінкеном
Фото: EPA/UPG

Голови дипломатичних відомств України та США провели телефонну розмову. 

Про це повідомив голова Держдепартаменту США Ентоні Блінкен.

“Під час сьогоднішньої розмови з міністром закордонних справ я повторив, що США нікуди не дінуться, як і Україна”, - наголосив він.

Блінкен також згадав, що наближається річниця повномасштабного вторгнення Росії, і він цінуює постійну тісну координацію та співпрацю з Дмитром Кулебою та його командою.

Як раніше повідомлялось, Генсек НАТО Єнс Столтенберг провів телефонну розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Генсек НАТО зазначив, що "час має вирішальне значення", тому "нам потрібно швидше надавати більш сучасне обладнання".

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