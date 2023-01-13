Дмитро Кулеба провів перемовини з Ентоні Блінкеном

Голови дипломатичних відомств України та США провели телефонну розмову.

Про це повідомив голова Держдепартаменту США Ентоні Блінкен.

“Під час сьогоднішньої розмови з міністром закордонних справ я повторив, що США нікуди не дінуться, як і Україна”, - наголосив він.

Блінкен також згадав, що наближається річниця повномасштабного вторгнення Росії, і він цінуює постійну тісну координацію та співпрацю з Дмитром Кулебою та його командою.

As we approach the anniversary of Russia’s full-scale invasion I appreciate the continued close coordination and cooperation with @DmytroKuleba and his team in Ukraine. In my call with the Foreign Minister today I reiterated, the U.S. is not going anywhere and neither is Ukraine. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 13, 2023

Як раніше повідомлялось, Генсек НАТО Єнс Столтенберг провів телефонну розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Генсек НАТО зазначив, що "час має вирішальне значення", тому "нам потрібно швидше надавати більш сучасне обладнання".