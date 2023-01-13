Співробітники ЗАЕС були обрані “Людиною року з контролю над озброєннями” у 2022 році

За результатами онлайн-голосування співробітники Запорізької атомної електростанції були обрані “Людиною року з контролю над озброєннями” у 2022 році.

Про це повідомила Асоціація контролю над озброєннями.

“Співробітники Запорізької атомної станції “Енергоатом” були номіновані за героїчні зусилля з підтримання ядерної безпеки та безпеки на станції в умовах величезних труднощів, спричинених незаконною російською військовою окупацією об’єкта, який є найбільшою атомною електростанцією в Європі, та в умовах триваючих обстрілів об'єкта ЗАЕС”, - йдеться у повідомленні.

Келсі Девенпорт, директорка з політики нерозповсюдження Асоціації контролю над озброєннями, наголосила, що попри переслідування та погрози з боку російських військ під час незаконної окупації ЗАЕС, український персонал продовжував експлуатувати станцію та запобігати ядерній кризі.

Вона додала, що міжнародне співтовариство в боргу перед героїзмом і хоробрістю працівників ЗАЕС, але така жахлива ситуація не може тривати.

Онлайн-голосування тривало з 8 грудня 2022 року до 12 січня 2023 року. Участь у голосуванні взяли понад 3,5 тис. респондентів із майже 80 країн.

Нагадаємо, майже 1 500 працівників Запорізької АЕС, які відмовилися від російських паспортів, не допускаються на підприємство.