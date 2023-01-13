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Німеччина продовжить "ретельно зважувати кожен крок" щодо постачання Україні озброєння, – Шольц

Німецький канцлер збирається продовжувати консультації із союзниками. 

Німеччина продовжить "ретельно зважувати кожен крок" щодо постачання Україні озброєння, – Шольц
Фото: EPA/UPG

Німеччина продовжить "ретельно зважувати кожен крок" і консультуватися із союзниками щодо подальшого постачання озброєння Україні. Про це заявив канцлер Олаф Шольц, пише The Guardian

Він вважає, що Берлін зберіг "провідну позицію" як один із основних сторонників Києва, але дав зрозуміти, що не буде поспішати "з такими серйозними речима, які стосуються миру і війни" та безпеки Німеччини і Європи. 

Цього тижня Польща оголосила, що в межах міжнародної коаліції готова доставити українцям роту сучасників німецьких танків Leopard. Для їх постачання потрібна згода Німеччини. 

Віцеканцлер ФРН, міністр економіки Роберт Габек після цієї заяви сказав, що Німеччина не повинна заважати іншим країнам передавати танки Leopard 2 Україні, навіть якщо не робить цього сама.

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