Соледар залишається під контролем ЗСУ, - Кириленко

Соледар Донецької області залишається під контролем українських військовослужбовців, проте в місті тривають інтенсивні бої.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Соледар, Бахмут залишаються найгарячішим напрямком. Соледар підконтрольний українській владі, і наші військові його контролюють. Однак тривають і міські бої, і бої за межами міста, тому що ворог намагається просунутися за кількома напрямками", - сказав Кириленко.

За його словами, російські окупанти зазнають у місті величезних втрат "без будь-яких перебільшень".

"У буквальному сенсі цього слова вони простилають собі шлях тілами своїх же "вагнерівців" або регулярних збройних сил, залежно від того, кого вони підвозять на цей напрямок після втрат", - зазначив Кириленко.

За його словами, лінія фронту перебуває під постійними обстрілами, ситуація в місті складна, "проте контрольована".

"Військове командування вживає всіх необхідних додаткових заходів для стабілізації ситуації і якомога менших втрат і збереження особового складу наших хлопців", - додав Кириленко.

Нагадаємо, що українські захисники звернулися із закликом не вірити фейкам російської пропаганди про начебто "захоплення" рашистами Соледара.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що заяви російських окупантів про нібито захоплення міста Соледар на Донеччині не відповідають дійсності.