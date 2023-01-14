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Ліміти споживання електрики перевищені в 11 областях, - Укренерго

Водночас споживання електроенергії нижче, ніж 13 січня.

Ліміти споживання електрики перевищені в 11 областях, - Укренерго
Фото: Пресслужба Укренерго

14 січня ворог знову обстріляв об’єкти енергетичної інфраструктури. Наслідки усуваються.

Про це повідомляє Укренерго.

Станом на 12:00 14 січня споживання електроенергії нижче, ніж учора, через потепління та вихідний день. Водночас дефіцит потужності в енергосистемі зберігається, найбільше – у ранкові та вечірні години. 

До всіх областей доведені ліміти споживання, які діють протягом всієї доби – з 00:00 до 24:00. Наразі ліміти перевищені вже в 11 областях, внаслідок чого застосовані аварійні відключення.

Нагадаємо, що 13 січня обмеження електропостачання для Києва залишилися такими ж, як і були у четвер, 12 січня.

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