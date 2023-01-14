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У Соледарі лишаються 560 цивільних, - ОВА

13 січня вдалося евакуювати сімох людей.

У Соледарі лишаються 560 цивільних, - ОВА
Фото: Костянтин та Влада Ліберови

У Соледарі Донецької області наразі залишається 559 цивільних, серед них орієнтовно 15 дітей. 

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. 

За його словами, вчора з Соледара вдалось евакуювати сімох людей.

Кириленко сказав, що серед тих, хто лишається в місті, є 15 дітей віком від 7 до 15 років, але цю інформацію будуть уточнювати.

За його словами, в людей, які лишаються в Соледарі, є необхідний запас продуктів та гігієнічних наборів.

"Як тільки буде змога туди потрапити для проведення евакуації, ми будемо це виконувати", - наголосив керівник ОВА.

Раніше у Соледарській громаді проживали 20 тис. людей.

Нагадаємо, що українські захисники звернулися із закликом не вірити фейкам російської пропаганди про начебто "захоплення" рашистами Соледара.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що заяви російських окупантів про нібито захоплення міста Соледар на Донеччині не відповідають дійсності.

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