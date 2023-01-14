На Київщині окупанти влучили у житлову забудову

Під час ранкової атаки на Київщину зафіксовано влучання у житлову забудову в селі Копилів Макарівської громади.

Про це повідомив у Телеграм заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко.

«Київська область, село Копилів. Під час ранкової атаки зафіксовано влучання у житлову забудову. В будинках місцевих мешканців вибито вікна», – написав Тимошенко.

За попередніми даними, на щастя, ніхто з людей не постраждав. На місці працюють екстрені служби.

За даними голови ОВА Олексія Кулеби, в області унаслідок ранкової атаки пошкоджено 18 приватних будинків. Понівечені дахи та вікна.

Нагадаємо, що 14 січня вранці у Дніпровському районі столиці пролунали вибухи. У Голосіївському районі столиці, на нежитлову територію, впали обломки ракети.