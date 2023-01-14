Росія вивела в Чорне море сім кораблів, включаючи ракетоносій, - ОК "Південь"

Російська армія збільшила корабельне угруповання у Чорному морі. На бойові чергування вийшло сім суден, включаючи один ракетоносій.

Про це повідомляє пресслужба оперативного командування "Південь".

Зазначається, що наразі в Чорному морі знаходиться сім російських кораблів, серед яких один ракетоносій з вісьмома ракетами "Калібр". Також серед них є два десантні судна.

У ОК "Південь" зазначили, що шторм у Чорному морі трохи зменшився. Але незважаючи на це, мінна небезпека залишається високою.

"Вчора Сили оборони виявили та контрольовано знищили ще один вибуховий сюрприз у прибережних водах Одеської області", - йдеться в повідомленні.