На територію Національного музею народної архітектури та побуту України у Пирогові впали уламки збитої російськрї ракети.

Про це повідомив у Telegram міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Чергова субота почалась з ракетної атаки на Київ. Уламки збитої ракети впали на територію Музею Пирогово. На щастя ніхто не постраждав. На місце оперативно прибули всі служби: поліція, військові, швидкі. Бережіть себе та реагуйте на повітряні тривоги", - написав він.

Фото: t.me/otkachenkokyiv

Фото: t.me/otkachenkokyiv

Нагадаємо, вранці 14 січня у різних регіонах України були зафіксовані ракетні атаки та обстріли з боку російських окупантів. У Голосіївському районі столиці, на нежитлову територію, впали уламки ракети. Постраждалих немає. Пожежа була ліквідована.