Померла донька "короля рок-н-ролу" Елвіса Преслі
Померла донька "короля рок-н-ролу" Елвіса Преслі
Щедрик: краще ніколи, ніж пізно
Щедрик: краще ніколи, ніж пізно
Іванна Коберник: "Боюся, консервативні вчителі казатимуть: “Тут тобі не Європа, повертайся назад”. Це найгірше, що може статися"
Іванна Коберник: "Боюся, консервативні вчителі казатимуть: “Тут тобі не Європа, повертайся назад”. Це найгірше, що може статися"
Пітер Осборн: “Національну ідентичність слід шукати в майбутньому, а не озираючись у минуле”
Пітер Осборн: “Національну ідентичність слід шукати в майбутньому, а не озираючись у минуле”
Міністерка оборони Німеччини йде у відставку, - Bild
Міністерка оборони Німеччини йде у відставку, - Bild
У ЗСУ закликали не вірити фейкам пропаганди про "захоплення" Соледару - бійцям вдалося відтиснути російських окупантів
У ЗСУ закликали не вірити фейкам пропаганди про "захоплення" Соледару - бійцям вдалося відтиснути російських окупантів
Віряни і духовенство УПЦ (МП) просять своє керівництво озвучити реальний статус церкви і ставлення до війни
Віряни і духовенство УПЦ (МП) просять своє керівництво озвучити реальний статус церкви і ставлення до війни
Рада позбавила мандатів п'ятьох проросійських депутатів
Рада позбавила мандатів п'ятьох проросійських депутатів
ГоловнаСуспільствоВійна

​У Києві уламки ракети впали на територію музею Пирогово

На місце оперативно прибули всі служби.

​У Києві уламки ракети впали на територію музею Пирогово
Фото: ракета, уламок, пирогово

На територію Національного музею народної архітектури та побуту України у Пирогові впали уламки збитої російськрї ракети.

Про це повідомив у Telegram міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Чергова субота почалась з ракетної атаки на Київ. Уламки збитої ракети впали на територію Музею Пирогово. На щастя ніхто не постраждав. На місце оперативно прибули всі служби: поліція, військові, швидкі. Бережіть себе та реагуйте на повітряні тривоги", - написав він.

Фото: t.me/otkachenkokyiv

Фото: t.me/otkachenkokyiv

Нагадаємо, вранці 14 січня у різних регіонах України були зафіксовані ракетні атаки та обстріли з боку російських окупантів. У Голосіївському районі столиці, на нежитлову територію, впали уламки ракети. Постраждалих немає. Пожежа була ліквідована.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також