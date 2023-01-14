Укрзалізниця запускає потяг Інтерсіті Київ - Черкаси

Квитки вже доступні в застосунку УЗ, у чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

Укрзалізниця призначає пояг Інтерсіті+ №730/729 сполученням Київ - Черкаси.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

"Вперше в історії незалежної України: швидкісне сполучення для Черкас зі столицею! Укрзалізниця призначає Інтерсіті+ №730/729 Київ - Черкаси. Нагадаємо, минулого року тут було завершено довгоочікуваний проєкт із електрифікації, який дозволяє пустити до черкащан комфортний та модерновий Hyundai Rotem", - йдеться в повідомленні.

З Києва поїзд відправлятиметься з 20 січня щоденно, крім вівторків, о 17:50, і прибуватиме до Черкас о 21:07.

Зворотно, з Черкас, поїзд відправлятиметься з 21 січня щоденно, крім серед, о 6:33 і прибуватиме до Києва о 9:39.

Квитки вже доступні в застосунку УЗ, у чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

Нагадаємо, 20 січня УЗ призначила поїзд №110/109 Львів - Херсон.