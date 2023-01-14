Щедрик: краще ніколи, ніж пізно
Щедрик: краще ніколи, ніж пізно
Пітер Осборн: “Національну ідентичність слід шукати в майбутньому, а не озираючись у минуле”
Пітер Осборн: “Національну ідентичність слід шукати в майбутньому, а не озираючись у минуле”
У ЗСУ закликали не вірити фейкам пропаганди про "захоплення" Соледару - бійцям вдалося відтиснути російських окупантів
У ЗСУ закликали не вірити фейкам пропаганди про "захоплення" Соледару - бійцям вдалося відтиснути російських окупантів
Померла донька "короля рок-н-ролу" Елвіса Преслі
Померла донька "короля рок-н-ролу" Елвіса Преслі
Рада позбавила мандатів п'ятьох проросійських депутатів
Рада позбавила мандатів п'ятьох проросійських депутатів
Віряни і духовенство УПЦ (МП) просять своє керівництво озвучити реальний статус церкви і ставлення до війни
Віряни і духовенство УПЦ (МП) просять своє керівництво озвучити реальний статус церкви і ставлення до війни
Іванна Коберник: "Боюся, консервативні вчителі казатимуть: “Тут тобі не Європа, повертайся назад”. Це найгірше, що може статися"
Іванна Коберник: "Боюся, консервативні вчителі казатимуть: “Тут тобі не Європа, повертайся назад”. Це найгірше, що може статися"
У Києві сталися вибухи через атаку росіян (оновлено)
У Києві сталися вибухи через атаку росіян (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЖиття

Укрзалізниця запускає потяг Інтерсіті Київ - Черкаси

Квитки вже доступні в застосунку УЗ, у чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

Укрзалізниця запускає потяг Інтерсіті Київ - Черкаси
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Укрзалізниці

Укрзалізниця призначає пояг Інтерсіті+ №730/729 сполученням Київ - Черкаси.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

"Вперше в історії незалежної України: швидкісне сполучення для Черкас зі столицею! Укрзалізниця призначає Інтерсіті+ №730/729 Київ - Черкаси. Нагадаємо, минулого року тут було завершено довгоочікуваний проєкт із електрифікації, який дозволяє пустити до черкащан комфортний та модерновий Hyundai Rotem", - йдеться в повідомленні.

З Києва поїзд відправлятиметься з 20 січня щоденно, крім вівторків, о 17:50, і прибуватиме до Черкас о 21:07.

Зворотно, з Черкас, поїзд відправлятиметься з 21 січня щоденно, крім серед, о 6:33 і прибуватиме до Києва о 9:39.

Квитки вже доступні в застосунку УЗ, у чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

Нагадаємо, 20 січня УЗ призначила поїзд №110/109 Львів - Херсон.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також