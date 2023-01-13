Сейм Польщі закликав відпустити увʼязненого експрезидента Міхеїла Саакашвілі на лікування за кордон

Саакашвілі зобов’язується повернутися для продовження судового процесу після завершення лікування.

Сейм Польщі у своїй резолюції закликав владу Грузії негайно відпустити увʼязненого експрезидента Міхеїла Саакашвілі на лікування за кордон. Також польські парламентарі закликали міжнародну спільноту врятувати життя Саакашвілі.

Про це повідомив Укрінформ.

Як вказано у резолюції, Саакашвілі потребує спеціалізованого лікування. Провести його у Грузії неможливо через відсутність потрібного медичного обладнання.

У Сеймі підкреслили, шо Саакашвілі зобов’язується повернутися для продовження судового процесу після завершення лікування.

Резолюцію підтримали 438 депутатів нижньої палати польського парламенту, вісім висловилися проти, один утримався.

Нагадаємо, раніше у МЗС України наголосили на необхідності надати доступ до Міхеіла Саакашвілі Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Дмитру Лубінцю.

Перед тим президент України Володимир Зеленський звернувся з приводу стану Михеїла Саакашвілі до народу і влади Грузії. Президент закликав проявити милосердя, особливо у передріздвяний час, оскільки те, що зараз відбувається з Михеїлом, є знущанням, котре не личить Грузії, і його слід припинити.