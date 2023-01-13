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Сейм Польщі закликав відпустити увʼязненого експрезидента Міхеїла Саакашвілі на лікування за кордон

Саакашвілі зобов’язується повернутися для продовження судового процесу після завершення лікування.

Сейм Польщі закликав відпустити увʼязненого експрезидента Міхеїла Саакашвілі на лікування за кордон
Фото: EPA/UPG

Сейм Польщі у своїй резолюції закликав владу Грузії негайно відпустити увʼязненого експрезидента Міхеїла Саакашвілі на лікування за кордон. Також польські парламентарі закликали міжнародну спільноту врятувати життя Саакашвілі.

Про це повідомив Укрінформ.

Як вказано у резолюції, Саакашвілі потребує спеціалізованого лікування. Провести його у Грузії неможливо через відсутність потрібного медичного обладнання. 

У Сеймі підкреслили, шо Саакашвілі зобов’язується повернутися для продовження судового процесу після завершення лікування.

Резолюцію підтримали 438 депутатів нижньої палати польського парламенту, вісім висловилися проти, один утримався.

Нагадаємо, раніше у МЗС України наголосили на необхідності надати доступ до Міхеіла Саакашвілі Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Дмитру Лубінцю.

Перед тим президент України Володимир Зеленський звернувся з приводу стану Михеїла Саакашвілі до народу і влади Грузії. Президент закликав проявити милосердя, особливо у передріздвяний час, оскільки те, що зараз відбувається з Михеїлом, є знущанням, котре не личить Грузії, і його слід припинити.

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