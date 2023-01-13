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Ізраїль призупиняє виплати іммігрантам, які прибули у державу через російське вторгнення в Україну

Виплати іммігрантам з України, Росії та Білорусі, які схвалив ізраїльський уряд торік у квітні, теж поступово призупинять у найближчі місяці.

Ізраїль призупиняє виплати іммігрантам, які прибули у державу через російське вторгнення в Україну
Фото: Вікіпедія

Ізраїль призупиняє виплати іммігрантам, які прибули у державу через вторгнення Росії в Україну, повідомляє Haaretz.

У лютому зупинять виплату спеціальної щомісячної допомоги новим біженцям, оскільки закінчився термін дії відповідного розпорядження уряду. Його влада продовжувати не має наміру.

Наразі, за підрахунками видання, фінансову допомогу отримали майже 24 тисячі осіб.

Виплати іммігрантам з України, Росії та Білорусі, які схвалив ізраїльський уряд торік у квітні, теж поступово призупинять у найближчі місяці.

Розмір допомоги становив тисячу шекелів на місяць, залежно від складу сім'ї. виплати призначали для того, аби біженці могли залишити готелі та знайти постійне житло.

За жовтень 2022 року міністерство Алії та інтеграції Ізраїлю зіткнулося з дефіцитом у розмірі $5,9 млн через відсутність затвердженого фінансування.

Наразі в Ізраїлі вивчають інші способи допомоги іммігрантам.

Нагадаємо, торік Ізраїль скасував можливість безвізового в’їзду для громадян України, але запровадив альтернативний порядок авторизації поїздки – дозволи на неї надає МВС. Згодом країна пішла на деякі поступки.

Близько 13 тисяч громадян України, які перебувають в Ізраїлі на легальних засадах, отримали змогу працевлаштовуватися.

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