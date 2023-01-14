П'ять країн готові надати Україні танки Leopard, - МЗС

Крім Польщі та Фінляндії, дати Україні німецькі танки Leopard готові ще три країни. Але вони поки не оголошують про це, чекаючи на публічну підтримку самої Німеччини.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Deutsche Welle.

За його словами, мета України - зібрати бригаду "Леопардів".

Нагадаємо, 11 січня президент Польщі Анджей Дуда пообіцяв Україні роту танків Leopard.

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек заявив, що Німеччина не повинна заважати іншим країнам передавати танки Leopard 2 Україні, навіть якщо не робить цього сама.