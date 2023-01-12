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Президент Фінляндії пояснив, чому його країна не може передати Україні багато танків

За словами Саулі Нііністьо, Фінляндія межує з РФ і не є членом НАТО.

Президент Фінляндії пояснив, чому його країна не може передати Україні багато танків
Фото: ЕРА/UPG

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив, що його країна підтримує постачання танків Leopard в Україну, але багато їх дати не може, повідомляє Yle.

За словами глави держави, якщо буде створено спільний європейський проєкт допомоги Україні з передачі німецьких Leopard, то знадобиться і внесок Фінляндії.

Нііністьо пояснив, що кількість танків не може бути великою, бо Фінляндія є сусідом Росії і ще не вступила в НАТО.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Фінляндія готує новий пакет військової допомоги Україні.

Тим часом Швеція заявила, що не може виконати умови Туреччини для ратифікації вступу до НАТО. А Фінляндія не стане погоджуватися на те, щоб ратифікацію її вступу робили окремо.

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