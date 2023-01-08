Швеція заявила, що не може виконати умови Туреччини для ратифікації вступу до НАТО

А Фінляндія не стане погоджуватися на те, щоб ратифікацію її вступу робили окремо.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що Стокгольм не може виконати тих вимог, які Анкара висуває для розблокування вступу Швеції і Фінляндії до НАТО.

Про це він сказав під час конференції з питань безпеки, пише "Європейська правда".

Коментуючи меморандум, підписаний між Філяндією, Швецією і Туреччиною перед тим, як остання погодилася на їхній вступ до Альянсу на саміті НАТО у червні, Крістерссон сказав, що відтоді принципових змін не сталося.

"Туреччина одночасно і підтверджує, що ми зробили те, що обіцяли зробити, але й заявляє, що хоче від нас кроків, які ми не можемо і не хочемо робити. І зараз рішення - у руках Туреччини", - заявив прем’єр.

Він висловив переконання, що рано чи пізно Анкара ратифікує вступ, але відмовився прогнозувати, коли це може статися.

"Тут грають роль багато факторів: і внутрішньополітичні, і спроможність Швеції довести, що ми серйозно кажемо те, що кажемо", - зазначив він.

На цьому ж заході виступав міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто. Він заявив, що попри те, що претензії Анкари стосуються виключно Швеції, Фінляндія не стане погоджуватися на те, щоб ратифікацію її вступу завершували окремо.

"Ми подали заявки на членство у НАТО разом, і ми завершимо цей процес разом. Швеція - наш найближчий друг і партнер. Крім того, вступати до Альянсу без Швеції було би не в наших інтересах - тоді захист не був би настільки надійним. Швеція і Фінляндія разом є військово-стратегічною одиницею", - зазначив Хаавісто.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 3 листопада заявив, що Швеція та Фінляндія виконали всі вимоги для вступу до НАТО.

Зокрема Фінляндія та Швеція суттєво збільшили співпрацю з Туреччиною у сфері контртероризму, для цього було утворено новий постійний механізм координації. Також Швеція планує посилити відповідальність за фінансування тероризму

Однак Туреччина не задоволена обіцянками Швеції врегулювати питання з курдськими сепаратистами.