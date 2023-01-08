Щонайменше одна людина загинула внаслідок зіткнення потягів у метро Мехіко вранці 7 січня.
Про це пише Reuters.
Ще 57 осіб отримали поранення
Як повідомиили у службі безпеці, у ранковій аварії померла молода жінка.
“Четверо інших, які опинилися в пастці в одному вагоні на лінії 3, були врятовані”, – йдеться у повідомленні.
Як пише france24.com, потяги зіткнулися в тунелі між станціями Потреро і Ла-Раза.
Метро Мехіко, відкрите 1969 року, охоплює 226 кілометрів із 195 станціями на 12 різних лініях. Зазначимо, метрополітен мексиканської столиці неодноразово критикували через відсутність технічного обслуговування.
у Мехіко внаслідок обвалу мосту метро загинули 23 особи, щонайменше 70 постраждали.