​Митрополит Епіфаній розпочав Різдвяну службу в Успенському соборі Лаври
​Митрополит Епіфаній розпочав Різдвяну службу в Успенському соборі Лаври
Президент призупинив громадянство 13 представників шести єпархій УПЦ МП (повний список), - джерела
Президент призупинив громадянство 13 представників шести єпархій УПЦ МП (повний список), - джерела
У смартфонах українців знайшли 33 застосунки, які розроблені Росією та Білоруссю і працюють на ворога
У смартфонах українців знайшли 33 застосунки, які розроблені Росією та Білоруссю і працюють на ворога
Євгенія Кравчук: “Повернути Україні нижню Лавру і Почаїв допоможе розслідування будівництв на їхній території”
Євгенія Кравчук: “Повернути Україні нижню Лавру і Почаїв допоможе розслідування будівництв на їхній території”
Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Президент України призупинив громадянство 13 священників УПЦ МП, - джерела
Президент України призупинив громадянство 13 священників УПЦ МП, - джерела
ПЦУ й надалі зможе служити в соборах Києво-Печерської Лаври, - Єленський
ПЦУ й надалі зможе служити в соборах Києво-Печерської Лаври, - Єленський
Резніков оприлюднив дані щодо залишків ракет у Росії
Резніков оприлюднив дані щодо залишків ракет у Росії
ГоловнаСвіт

У зіткненні потягів метро у Мехіко загинула жінка, постраждало 57 людей

Потяги зіткнулися в тунелі між станціями Потреро і Ла-Раза. 

Щонайменше одна людина загинула внаслідок зіткнення потягів у метро Мехіко вранці 7 січня.

Про це пише Reuters.

Ще 57 осіб отримали поранення

Як повідомиили у службі безпеці, у ранковій аварії померла молода жінка.

“Четверо інших, які опинилися в пастці в одному вагоні на лінії 3, були врятовані”, – йдеться у повідомленні.

Як пише france24.com, потяги зіткнулися в тунелі між станціями Потреро і Ла-Раза. 

Метро Мехіко, відкрите 1969 року, охоплює 226 кілометрів із 195 станціями на 12 різних лініях. Зазначимо, метрополітен мексиканської столиці неодноразово критикували через відсутність технічного обслуговування.

Фото: ЕРА/UPG

Нагадаємо, у травні 2021 року у Мехіко внаслідок обвалу мосту метро загинули 23 особи, щонайменше 70 постраждали.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також