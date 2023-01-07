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У Південному Судані журналістів затримали через відео, на якому президент нібито обмочився

Затримані перебувають під вартою довше, ніж це передбачено законом.

У Південному Судані журналістів затримали через відео, на якому президент нібито обмочився
Фото: EPA/UPG

У Південному Судані шістьох журналістів затримали через поширення кадрів, на яких видно, як президент Сальва Кіїр, схоже, обмочився на публічному заході. 

Про це пише Reuters.

На кадрах, знятих у грудні, видно темну пляму на сірих брюках 71-річного президента, коли він стояв під час виконання національного гімну. Відео поширилося в соціальних мережах.

Журналісти були затримані 3 і 4 січня, повідомив президент Спілки журналістів Південного Судану Патрік Ойєт.

"Їх підозрюють у тому, що вони знають, як з'явилося відео. Ми стурбовані тим, що ті, хто зараз затримані, перебувають під вартою довше, ніж це передбачено законом", — додав він.

За законом, влада Південного Судану має право затримувати підозрюваних лише на 24 години до того, як вони постануть перед судом.

Кіїр обіймає посаду президента з моменту здобуття Південним Суданом незалежності у 2011 році. Урядовці неодноразово спростовували чутки про те, що він нездужає.

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