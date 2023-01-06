Що подивитися у вихідні: серіали, які підкорили нас у 2022-му і які вийдуть у січні 2023-го
Що подивитися у вихідні: серіали, які підкорили нас у 2022-му і які вийдуть у січні 2023-го
Митрополит Епіфаній проведе різдвяну літургію в Успенському соборі Лаври
Митрополит Епіфаній проведе різдвяну літургію в Успенському соборі Лаври
Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Майже 70 нардепів не хочуть позбавляти мандатів депутатів проросійських партій (доповнено)
Майже 70 нардепів не хочуть позбавляти мандатів депутатів проросійських партій (доповнено)
Оприлюднено відео зіткнення українських сил з ворожими розвідниками під Бахмутом
Оприлюднено відео зіткнення українських сил з ворожими розвідниками під Бахмутом
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Не подолавши корупцію в ТРО, не переможемо у війні
Не подолавши корупцію в ТРО, не переможемо у війні
Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври остаточно передали від УПЦ (МП) державі
Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври остаточно передали від УПЦ (МП) державі
ГоловнаСвіт

США оголосили про новий пакет безпекової допомоги Україні на 3 млрд доларів

Це найбільший пакет допомоги, наданий Україні.

США оголосили про новий пакет безпекової допомоги Україні на 3 млрд доларів
Карін Жан-П'єр
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати Америки передають Україні новий пакет безпекової підтримки на суму понад 3 млрд доларів. В його складі, серед іншого, будуть БМП Bradley.

Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

Пакет допомоги включатиме бронетранспортери, самохідні гаубиці, ракетне озброєння, боєприпаси та іншу військову допомогу. 

Зазначається, що цей пакет допомоги є найбільшим серед наданих Україні.

Крім того, 225 млн доларів з цього пакету призначені для модернізації ЗСУ та для розвитку військових можливостей на тривалий термін.

Також в рамках цього пакету США виділять 682 млн доларів країнам НАТО, що знаходяться на сході блоку, для закупівлі озброєнь.

Раніше повідомлялось, що до наступного американського пакету військової підтримки вперше можуть увійти ракети протиповітряної оборони Sea Sparrow. Вони оснащені радіолокаційним наведенням і можуть використовуватися як з моря, так і з землі, для перехоплення літаків та крилатих ракет.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також