США оголосили про новий пакет безпекової допомоги Україні на 3 млрд доларів

Сполучені Штати Америки передають Україні новий пакет безпекової підтримки на суму понад 3 млрд доларів. В його складі, серед іншого, будуть БМП Bradley.

Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

Пакет допомоги включатиме бронетранспортери, самохідні гаубиці, ракетне озброєння, боєприпаси та іншу військову допомогу.

Зазначається, що цей пакет допомоги є найбільшим серед наданих Україні.

Крім того, 225 млн доларів з цього пакету призначені для модернізації ЗСУ та для розвитку військових можливостей на тривалий термін.

Також в рамках цього пакету США виділять 682 млн доларів країнам НАТО, що знаходяться на сході блоку, для закупівлі озброєнь.

Раніше повідомлялось, що до наступного американського пакету військової підтримки вперше можуть увійти ракети протиповітряної оборони Sea Sparrow. Вони оснащені радіолокаційним наведенням і можуть використовуватися як з моря, так і з землі, для перехоплення літаків та крилатих ракет.