Республіканець Маккарті після 11 поразок погодився піти на поступки, аби його обрали спікером Палати представників

Спершу він відкидав ці умови, але за три дні голосувань набрати необхідної підтримки так і не вдалося.

​​Кевін Маккарті під час відкриття 118-го Конгресу у Капітолії США у Вашингтоні, 3 січня 2023 року.

Республіканець Кевін Маккарті на виборах голови Палати представників США одержав 11 поразок. Після цього він відіслав емісарів, аби вони досягли угоди з ультраконсервативним крилом, пише New York Times.

Угода передбачає згоду Маккарті на низку вимог, які раніше він відкидав. Зокрема, це дозвіл на те, що один-єдиний законодавець матиме змогу організувати голосування про дострокове усунення спікера. Фактично це правило кодифікує постійну загрозу залежності Маккарті.

Ця поступка та кілька інших, які, як сподівався містер Маккарті, привернуть на його бік великий блок тих, хто голосував проти, значно зменшать повноваження спікера та створять незручне середовище в Палаті представників.

Деякі зміни не залишали сумнівів у тому, що Палаті представників буде важко виконувати навіть свої основні обов’язки в найближчі два роки, такі як фінансування уряду, включно з військовими витратами, або уникнення катастрофічного дефолту федерального боргу. Боротьба вже зупинила Палату представників саме тоді, коли республіканці отримали більшість, не дозволяючи законодавцям прийти до присяги, прийняти правила чи вести законодавчу діяльність.

Нагадаємо, після того як Республіканська партія отримала більшість у Палаті представників, стати спікером нижньої палати парламенту має саме її представник. Однак вперше за 100 років конгресмени не змогли обрати спікера, який мав би замінити у кріслі демократку Ненсі Пелосі. Ще у листопаді здавалося, що республіканці, які отримали хоч і невелику, втім усе ж більшість у Палаті представників, зможуть підтримати свого лідера – Кевіна Маккарті. Однак після голосувань він так і не зміг добрати необхідної підтримки у мінімальні 218 голосів.