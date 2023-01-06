Республіканська більшість всьоме не змогла обрати спікера Палати представників США

Три дні від початку нової сесії Конгресу не можуть обрати голову Палати представників.

Черговий раунд голосувань з обрання спікера Палати представників США знову виявився невдалим. Республіканська більшість не змогла зібрати голоси на підтримку свого основного кандидата - Кевіна Маккарті.

Про це повідомляє Укрінформ.

Лідер республіканців, конгресмен Кевін Маккарті, зміг отримати лише 201 голос з 218 необхідних, щоб стати спікером Палати представників США.

Консервативна й ультраправа частина республіканців вкотре відмовилась підтримувати Маккарті. Вони висунули кандидатуру Байрона Дональдса, і спекулюють на тому, що той може стати першим чорношкірим спікером Палати представників.

Демократична меншість вкотре зібрала 212 голосів за Хакіма Джеффріса, який так само є афроамериканцем.

У сьомому голосуванні один із конгресменів-республіканців проголосував за колишнього президента Дональда Трампа, хоча той не є членом законодавчого органу і його кандидатура не висовувалася на посаду.

Очікується, що в четвер відбудуться наступні голосування за спікера Палати представників.

Зазначається, що рекорд за тривалістю процесу виборів спікера був зафіксований у 1856 році. Тоді конгресменам знадобилося близько двох місяців, щоб обрати голову Палати представників.

Нагадаємо, 3 січня американський Конгрес вперше зібрався у новому складі, однак його нижня палата законодавців так і не змогла розпочати роботу. Вперше за 100 років конгресмени не змогли обрати спікера, який мав би замінити у кріслі демократку Ненсі Пелосі. Ще у листопаді здавалося, що республіканці, які отримали хоч і невелику, втім усе ж більшість у Палаті представників, зможуть підтримати свого лідера – Кевіна Маккарті. Однак після трьох голосувань він так і не зміг добрати необхідної підтримки у мінімальні 218 голосів – за нього проголосували лише 203 конгресмени. Проти Маккарті виступили 20 радикальних прибічників Трампа.