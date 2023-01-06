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Республіканська більшість всьоме не змогла обрати спікера Палати представників США

Три дні від початку нової сесії Конгресу не можуть обрати голову Палати представників.

Республіканська більшість всьоме не змогла обрати спікера Палати представників США
Фото: EPA/UPG

Черговий раунд голосувань з обрання спікера Палати представників США знову виявився невдалим. Республіканська більшість не змогла зібрати голоси на підтримку свого основного кандидата - Кевіна Маккарті.

Про це повідомляє Укрінформ.

Лідер республіканців, конгресмен Кевін Маккарті, зміг отримати лише 201 голос з 218 необхідних, щоб стати спікером Палати представників США.

Консервативна й ультраправа частина республіканців вкотре відмовилась підтримувати Маккарті. Вони висунули кандидатуру Байрона Дональдса, і спекулюють на тому, що той може стати першим чорношкірим спікером Палати представників.

Демократична меншість вкотре зібрала 212 голосів за Хакіма Джеффріса, який так само є афроамериканцем.

У сьомому голосуванні один із конгресменів-республіканців проголосував за колишнього президента Дональда Трампа, хоча той не є членом законодавчого органу і його кандидатура не висовувалася на посаду. 

Очікується, що в четвер відбудуться наступні голосування за спікера Палати представників.

Зазначається, що рекорд за тривалістю процесу виборів спікера був зафіксований у 1856 році. Тоді конгресменам знадобилося близько двох місяців, щоб обрати голову Палати представників.

Нагадаємо, 3 січня американський Конгрес вперше зібрався у новому складі, однак його нижня палата законодавців так і не змогла розпочати роботу. Вперше за 100 років конгресмени не змогли обрати спікера, який мав би замінити у кріслі демократку Ненсі Пелосі. Ще у листопаді здавалося, що республіканці, які отримали хоч і невелику, втім усе ж більшість у Палаті представників, зможуть підтримати свого лідера – Кевіна Маккарті. Однак після трьох голосувань він так і не зміг добрати необхідної підтримки у мінімальні 218 голосів – за нього проголосували лише 203 конгресмени. Проти Маккарті виступили 20 радикальних прибічників Трампа.

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