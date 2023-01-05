Ердоган сказав Путіну, що прагнення до миру треба підкріпити одностороннім припиненням вогню

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив президенту РФ Володимиру Путіну, що мирні зусилля в війні треба підтримати одностороннім припиненням вогню. Про це він сказав йому в телефонній розмові, пише Reuters.

Ердоган додав, що встановлення миру потребує також "бачення справедливого вирішення".

У заяві адміністрації Ердогана сказано, що президенти обговорили енергетику та чорноморський зерновий коридор, і що Ердоган сказав Путіну про конкретні кроки, які необхідно вжити для очищення від курдських бойовиків прикордонного регіону Сирії.

Нагадаємо, Реджеп Таїп Ердоган планував також телефонну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським.