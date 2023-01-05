Як змінилися відносини України та Польщі за час великої війни
Як змінилися відносини України та Польщі за час великої війни
Майже 70 нардепів не хочуть позбавляти мандатів депутатів проросійських партій (доповнено)
Майже 70 нардепів не хочуть позбавляти мандатів депутатів проросійських партій (доповнено)
Політична криза в США – радикали Трампа посилюються?
Політична криза в США – радикали Трампа посилюються?
Росіяни обстріляли Запоріжжя, пошкоджено будинки і є поранені (оновлено)
Росіяни обстріляли Запоріжжя, пошкоджено будинки і є поранені (оновлено)
Не подолавши корупцію в ТРО, не переможемо у війні
Не подолавши корупцію в ТРО, не переможемо у війні
Внаслідок українського удару в Макіївці загинули 270 окупантів, – журналіст (оновлено)
Внаслідок українського удару в Макіївці загинули 270 окупантів, – журналіст (оновлено)
Митрополит Епіфаній проведе різдвяну літургію в Успенському соборі Лаври
Митрополит Епіфаній проведе різдвяну літургію в Успенському соборі Лаври
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
ГоловнаСвіт

Ердоган сказав Путіну, що прагнення до миру треба підкріпити одностороннім припиненням вогню

Лідер Туреччини провів з президентом РФ телефонну розмову. 

Ердоган сказав Путіну, що прагнення до миру треба підкріпити одностороннім припиненням вогню
Фото: пресслужба ОПУ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив президенту РФ Володимиру Путіну, що мирні зусилля в війні треба підтримати одностороннім припиненням вогню. Про це він сказав йому в телефонній розмові, пише Reuters.

Ердоган додав, що встановлення миру потребує також "бачення справедливого вирішення". 

У заяві адміністрації Ердогана сказано, що президенти обговорили енергетику та чорноморський зерновий коридор, і що Ердоган сказав Путіну про конкретні кроки, які необхідно вжити для очищення від курдських бойовиків прикордонного регіону Сирії.

Нагадаємо, Реджеп Таїп Ердоган планував також телефонну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також