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Австралія інвестує понад $684 млн у морські ракети та системи HIMARS

Ракети будуть використовуватися з 2024 року на есмінцях Hobart і фрегатах Anzac. 

Австралія інвестує понад $684 млн у морські ракети та системи HIMARS
Фото: ЕРА/UPG

Австралія інвестує понад 684 мільйони доларів у придбання нових морських ракет і високомобільних артилерійських ракетних систем великої дальності (HIMARS).

Про це пише Reuters.

Австралійський уряд підписав контракт з “Kongsberg (KOG.OL)” на постачання Naval Strike Missile (NSM), які будуть використовуватися з 2024 року на есмінцях Hobart і фрегатах Anzac. 

Також уряд планує закупити системи HIMARS наземного базування далекого радіусу дії “земля-земля”, до яких входять пускові установки, ракети та навчальні ракети.

“У нинішній стратегічній ситуації важливо, щоб Сили оборони Австралії були оснащені висококласними цільовими військовими засобами”, – сказав міністр оборони країни Річард Марлз.

Нагадаємо, у війні, розв'язаній Росією проти України, загинув доброволець з Австралії Сейдж О'Доннелл.

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