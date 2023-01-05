Український супутник EOS SAT-1 почав роботу на орбіті і передав перші дані

До 2025 року EOS SAT охоплюватиме до 100% країн із найбільшою площею сільськогосподарських угідь та лісів.

Супутник компанії EOS Data Analytics успішно передав телеметрію та дані щодо стану систем, що підтверджує початок його роботи на орбіті.

Про це повідомляє LIGA.net із посиланням на Noosphere.

4 січня 2023 року супутник EOS SAT-1 був успішно доставлений на низьку навколоземну орбіту ракетою Falcon 9 компанії SpaceX із бази Космічних сил США на мисі Канаверал у Флориді.

Мережа EOS SAT налічуватиме сім невеликих оптичних супутників компанії EOS Data Analytics, глобального постачальника аналітики супутникових зображень на основі штучного інтелекту.

Зазначається, що до 2025 року EOS SAT охоплюватиме до 100% країн із найбільшою площею сільськогосподарських угідь та лісів, що становить 98,5% таких земель на всій планеті.

EOS SAT має допомогти агробізнесам контролювати ріст культур і виявляти спеку, холод, нестачу води, поширення бур’янів, напади шкідників та інші проблеми, що загрожують посівам. Він відстежуватиме до одного мільйона квадратних кілометрів щодня, використовуючи 11 агроорієнтованих діапазонів.

До 2025 року угруповання щоденно спостерігатиме за площами до 12 мільйонів квадратних кілометрів.

Очікується, що EOS SAT-2 і наступні супутники вийдуть на орбіту протягом 2023-2024 років.

Нагадаємо, торік у січні SpaceX Ілона Маска запустила на орбіту український супутник "Січ-2-30". Його вивела ракета Falcon 9. Запуск відбувся пускового майданчика на мисі Канаверал (США), його транслювали в YouTube-каналі SpaceХ.