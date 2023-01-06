Богослужіння очолив Папа Франциск, з яким співслужили приблизно 130 кардиналів, 400 єпископів і 3700 священиків.

У Ватикані 5 січня відбувся похорон Папи Бенедикта XVI, похоронну месу на площі Святого Петра очолив Папа Франциск.

Про це повідомили “Новини ватикану”.

Участь у похороні взяли десятки тисяч вірних.

“Богослужіння, яке розпочалося о 9:30 місцевого часу, очолив Папа Франциск, з яким співслужили приблизно 130 кардиналів, 400 єпископів і 3700 священиків, між якими були глави Східних Католицьких Церков, єпископи з України та українські єпископи з діаспори”, – йдеться у повідомленні.

Фото: ЕРА/UPG

Згідно з бажанням Бенедикта XVI, церемонія мала скромний характер. Лише дві делегації – з Німеччини та Італії, очолені президентами та главами урядів – мали офіційний статус.

Водночас приватно у богослужінні брали участь деякі монархи, президенти та прем’єр-міністри, інші представники урядів. Офіційно були представлені також різні християнські конфесії.

Фото: ЕРА/UPG

Наприкінці меси Папа Франциск звершив обряди останнього прощання. Труну під траурний передзвін і оплески учасників богослужіння перенесли до крипти базиліки Святого Петра для поховання.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Нагадаємо, Папа Бенедикт XVI помер 31 грудня о 9:34 ранку в монастирі Mater Ecclesiae.

Йозеф Ратцінгер народився 16 квітня 1927 р. в містечку Марктль-ам-Інн, в дієцезії Пассау у Баварії (Німеччина).

Упродовж 1946-1951 років вивчав філософію та теологію у Вищій філософсько-богословській школі у Фрайзінгу та в Мюнхенському Університеті. 29 червня 1951 року разом з рідним братом Ґеорґом отримав пресвітерські свячення.

Святий Папа Павло VI 25 березня 1977 року призначив Ратцінґера архиєпископом Мюнхенським і Фрайзінґським, а 28 травня він прийняв свячення. Того ж року, 27 червня, Павло VI ввів його до Колегії кардиналів.

Покійний Іван Павло ІІ у листопаді 1981 року призначив Ратцінґера Префектом конгрегації віровчення, головою Папської біблійної комісії та Міжнародної богословської комісії. На цій посаді він очолював комісію, що редагувала Катехизм Католицької Церкви (1986-1992). 6 листопада 1998 року було затверджено обрання майбутнього папи віце-деканом колегії кардиналів, а 30 листопада 2002 – деканом.

Після смерті папи Івана Павла ІІ конклав, який розпочався 18 квітня 2005 року, обрав Ратцінґера, й він узяв ім’я Венедикт XVI. Очолював Католицьку церкву до 28 лютого 2013 року.

Після зречення престолу проживав у монастирі Mater Ecclesiae на території Ватикану.