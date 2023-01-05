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У США, Литві й Німеччині відреагували на "різдвяне перемир'я" Путіна

"Путін наказує Шойгу оголосити різдвяне перемир'я, бо вбивці втомилися і хочуть відпочити добу", - різко заявив міністр оборони Литви.

У США, Литві й Німеччині відреагували на "різдвяне перемир'я" Путіна
Фото: UPA/UPG

Партнери України відреагували на пропозицію Росії щодо так званого "різдвяного перемир'я".

Президент США Джо Байден заявив, що згадана заява Путіна - це всього лиш намагання "перевести подих".

"Я не хочу реагувати на все, що говорить Путін. Цікаво, що він був готовий бомбити лікарні, дитячі садки та церкви 25-го числа і на Новий рік", - цитує президента США CNN.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок у своєму твіттері написала, що "якби Путін хотів миру, він би забрав своїх солдат додому, і війна б закінчилася". 

"Але, очевидно, він хоче продовжити війну після невеликої перерви. Так зване припинення вогню не принесе ні свободи, ні безпеки людям, які живуть у щоденному страху під російською окупацією. Тому ми продовжуватимемо підтримувати українців – щоб вони знову жили в мирі та самовизначенні", - підкреслила Бербок.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас переконаний, що росіяни "хочуть різдвяного перемир'я, щоб з новими силами продовжувати вбивати українців у своїй державі".

"Путін наказує Шойгу оголосити різдвяне перемир'я, бо вбивці втомилися і хочуть відпочити добу", - відреагував Анушаускас.

Нагадаємо, вранці 5 січня на сайті Російської православної церкви опублікували звернення патріарха Кирила, який закликав "всі сторони... до різдвяного перемир'я". Тоді Путін наказав запровадити режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення.

У міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm повідомили, що на Різдво Христове росіяни планують підірвати декілька православних храмів Донецька та інших населених пунктів на окупованих територіях.

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