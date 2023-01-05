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Кулеба подякував Франції за Bastion і анонсував "більше хороших новин щодо зброї"

"Це - результат лише однієї з восьми міжнародних розмов президента за три дні".

Кулеба подякував Франції за Bastion і анонсував "більше хороших новин щодо зброї"
Фото: instagram.com/dmytro_kuleba/

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякував Франції за рішення передати Україні легкі танки та бронетранспортери Bastion, а також анонсував "більше хороших новин" щодо зброї.

"Ми працюємо щодня, щоб у 2023 році Україна отримала від союзників усю необхідну зброю і все, що не вдалося отримати у 2022-му. Вже перший тиждень 2023-го приніс супер-новину про постачання легких танків від Франції за підсумком розмови президентів Зеленського і Макрона. Ми вдячні французьким друзям за це рішення, яке наближає нашу перемогу. Це - результат лише однієї з восьми міжнародних розмов президента за три дні", - написав він в Instagram.

Кулеба наголосив, що багато інших важливих рішень - у роботі. Він пообіцяв, що "вже скоро буде більше хороших новин щодо зброї".

"Міжнародний non-stop приносить конкретні результати для зміцнення України та нашого війська. Всі сили мобілізовані на те, щоб 2023 рік став переможним для України", - зазначив міністр.

Нагадаємо, Франція передасть Україні легкі бойові броньовані машини AMX-10 RC для боротьби проти Росії.

У грудні 2022 року Франція відправила в Україну батареї протиповітряної оборони Crotale.

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