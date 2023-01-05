Німеччина передасть Україні ППО Patriot

Уряд Німеччини схвалив передачу Україні батареї ППО Patriot. Таким чином Німеччина приєднується до Сполучених Штатів Америки, які раніше повідомили про надання України ППО Patriot.

Про це повідомила преслужба уряду Німеччини.

Під час телефонної розмови президент Байден і канцлер Шольц висловили рішучість підтримувати Україну у боротьбі проти Росії стільки, скільки це буде потрібно. Для цього США мають намір надати Україні БМП Bradley, а Німеччина – БМП Marder.

Також країни планують навчати ЗСУ на відповідних системах.

Президент Байден і канцлер Шольц висловили свою вдячність за військову підтримку, яку надають Україні інші союзники та партнери, відзначили триваючі координаційні зусилля Контактної групи з питань оборони України та привітали додаткові поставки систем протиповітряної оборони та бойових машин.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена все ще виключає надання Україні бойових танків Abrams, однак американці готові поставити бойові броньовані машини. Готовність надати Україні ББМ Bradley американського виробництва уже підтвердив президент США Джо Байден. Високопосадовець адміністрації Байдена на умовах анонімності повідомив журналістам, що Bradley можуть включити до пакету озброєння, про який оголосять уже цього тижня.

Як раніше повідомлялось, опозиційна фракція Християнсько-соціального союзу (ХСС) у Бундестазі закликала німецький уряд спільно з партнерами по НАТО виступити з європейською ініціативою щодо постачання Україні бойових танків західного зразка.