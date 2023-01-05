Головне за день. Четвер, 5 січня

Путінське "різдвяне перемир’я", загибель родини в Бериславі, новий пакет військової допомоги від Німеччини, викриття схеми хабарів на Одеській митниці, повернення державі Успенського собору і Трапезної церкви. Яким запам’ятається 316-й день повномасштабної війни.

Цинічною пасткою й елементом пропаганди назвав заяву РПЦ про “різдвяне перемир’я” радник голови офісу президента України Михайло Подоляк.

“РПЦ не є авторитетом для глобального православ’я та виступає лише як “пропагандист війни”. РПЦ закликала до геноциду українців, заохочувала масові вбивства й наполягає на ще більшій мілітаризації РФ“, - зазначив радник голови ОП.

Сьогодні вранці на сайті Російської православної церкви опублікували звернення патріарха Кирила, який закликав “всі сторони... до різдвяного перемир'я". Згодом Путін доручив міністру оборони РФ Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні під час святкування Різдва.

Генштаб Збройних Сил України повідомляє, що українська авіація завдала 15 ударів по районах зосередження противника, а також 3 ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії здійснили вогневе ураження району зосередження живої сили та військової техніки окупантів.

Крім цього, українські захисники збили ворожий літак Су-25 та гелікоптер Мі-8.

Російські окупаційні війська ведуть наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках, а змушені оборонятися на Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському.

За інформацією командування, цієї доби окупанти завдали 8 авіаційних ударів та здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 5 січня – в новині.

Унаслідок російського обстрілу міста Берислав загинула родина – чоловік, дружина і дванадцятирічний син. Снаряд влучив у їхній будинок.

"У цьому вся ницість і підлість росії. Вранці вони говорять про «різдвяне перемир’я», а вже в обід вбивають всю сім’ю", – йдеться у повідомленні Офісу президента.

Офіс генерального прокурора уточнив, що також за сьогодні від обстрілів щонайменше вісім цивільних мешканців Херсонської області отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Сили оборони мають серйозні успіхи в Луганській області. На деяких напрямках вдалося відтіснити окупантів і просунутися вперед, повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, в області тривають жорсткі бойові дії з Харківського і Донецького напрямків.

Докладніше – в новині.

Якщо ворог наважиться ще раз наступати на Київ, Збройні сили розраховують зупинити окупантів на білоруському кордоні. Зараз для цього ведуться відповідні роботи.

За словами командувача угрупування сил та засобів оборони Києва генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, українська сторона постійно відстежує рух російських підрозділів у Булорусі, їх нові точки дислокації й полігони. Тому українське керівництво встигне попередити громадян в разі нової небезпеки.

"Ми створили угруповання на кордоні з Білоруссю, яке готове гідно зустріти ворога. Київська область досить потужно підготувалася до можливого нового наступу. Це кілька рубежів довкола Києва загальною протяжністю близько 1 000 км, де на основі фортифікаційних позицій, довгострокових оборонних споруд створено потужну систему оборони, і так просто пройти буде неможливо", – розповів Павлюк.

Генерал додав, що українсько-білоруський кордон зараз – це "суцільні завали та мінні поля". "До того ж по них сплановано вогонь артилерії, роботу від снайперських груп до мобільних вогневих груп. Ми не плануємо пропустити їх далі кордону", – заявив Павлюк.

Німеччина надала Україні новий пакет військової підтримки. До нього увійшли, серед іншого, пікапи, вантажівки, ракетні системи, машини піхоти та системи виявлення дронів.

Список опубліковано на сайті Федерального уряду. Детальніше – в новині.

Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему поборів на Одеській митниці. Митники брали гроші з усіх, хто перевозив товари за кордон.

"Працівники ДБР виявили схованки грошей співробітників митниці. Інспектори лише за декілька годин зміни встигли «заробити» понад 65 тисяч гривень. Гроші спритники ховали під плінтусами, у комп'ютерній техніці, обігрівачах, макулатурі та навіть у туалеті", – йдеться у повідомленні пресслужби ДБР.

Правоохоронці затримали інспектора Одеської митниці, який вимагав з імпортера "плату" за безперешкодний ввіз генераторів та електроприладів в Україну. За неправомірну винагороду від обіцяв не створювати штучних проблем при митному оформленні генераторів попри те, що нині діють пільгові умови для їх розмитнення. Такі "послуги" він оцінював у 50% від суми офіційних митних платежів.

Подробиці – в новині.

До держави з користування УПЦ (МП) повернули Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври. Сьогодні, 5 січня, завершила роботу Комісія, яка займалася передачею.

Міністр культури Олександр Ткаченко пояснив, що комісія розпочала свою роботу 2 січня та займалася інвентаризацією майна, а також складанням акту технічного огляду двох будівель.

"За підсумками роботи комісії був підписаний відповідний Акт повернення будівель зі сторони УПЦ. Незважаючи на те, що на останнє засідання комісії не з’явився митрополит Павло, який мав підписати Акт, це не є перешкодою для повернення державного майна", – заявив міністр.

До складу комісії входили представники Міністерства культури та інформаційної політики, УПЦ, Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" і юридичної компанії.

Докладніше – в нашій новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!