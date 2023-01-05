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Через ворожий обстріл на Херсонщині масово загинула риба майже на 400 млн грн

Риба загинула у зимувальній ямі на Дніпрі.

Через ворожий обстріл на Херсонщині масово загинула риба майже на 400 млн грн
Фото: Пресслужба Державного агентства меліорації та рибного господарства України

Російські окупанти 2 січня обстріляли прибережну частину Херсона та акваторії річки Дніпро. Через це сталось масове знищення товстолоба.

Про це повідомила пресслужба Державного агентства меліорації та рибного господарства України.

Зазначається, що риба загинула у зимувальній ямі загальною площею 2,44 кв. км. В середньому на площі 10 кв.м. поверхні води спостерігалося до 5 загиблих особин товстолоба, їх вага сягала від 7 до 10 кг.

Працівники Херсонського рибоохоронного патруля розрахували збитки, завдані рибному господарству України російським обстрілом. 

Ці збитки склали орієнтовно 390,4 млн гривень. 

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну, екологія нашої держави зазнала збитків на 35,3 мільярда доларів. 

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