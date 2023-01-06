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Хакери вкрали адреси електронної пошти понад 200 млн користувачів Twitter, - Reuters

Цей “злив” швидше за все призведе до великої кількості хакерських атак, цілеспрямованого фішингу та доксінгу.

Хакери вкрали адреси електронної пошти понад 200 млн користувачів Twitter, - Reuters
Фото: EPA/UPG

Хакери вкрали адреси електронної пошти понад 200 мільйонів користувачів Twitter і опублікували їх на хакерському онлайн-форумі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дослідника з безпеки.

Співзасновник ізраїльської компанії з моніторингу кібербезпеки Hudson Rock Алон Гал вважає, що цей “злив” призведе до великої кількості хакерських атак, цілеспрямованого фішингу та доксінгу. Він назвав це одним із найзначніших витоків, які він бачив.

Вірогідно, що це відбулося ще у 2021 році, тобто до того, як Ілон Маск став власником компанії минулого року.

Зазначається, що серйозний злам безпеки у Twitter може зацікавити регулятори по обидва боки Атлантики щодо відповідності європейським та американським правилам та законам із захисту даних.

Нагадаємо, в середині грудня 2022 року власник компанії Twitter Ілон Маск погодився на розблокування акаунтів ряду журналістів американських ЗМІ через дві доби після блокування. Своє рішення Ілон Маск обґрунтував результатами опитування у соцмережі.

Раніше Twitter призупинив облікові записи понад півдюжини журналістів із CNN, New York Times, The Washington Post та інших видань, оскільки власник компанії Ілон Маск звинуватив репортерів у публікації «по суті координат вбивства» для нього та його родини. 

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