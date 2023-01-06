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У смартфонах українців знайшли 33 застосунки, які розроблені Росією та Білоруссю і працюють на ворога

Небезпечними є додатки, які передають приватні дані.

У смартфонах українців знайшли 33 застосунки, які розроблені Росією та Білоруссю і працюють на ворога
Ілюстративне фото
Фото: Global Office

OSINT-аналітики виявили, що 33 додатки з 360 досліджених є небезпечними у смартфонах українців і фактично працюють на Росію та Білорусь.

Про це розповів Укрінформу в Гаазі керівник розвідувальної агенції Molfar Артем Старосєк.

"Було досліджено 360 (8 категорій по 45) найпопулярніших додатків та ігор IOS та Android. З них 33 виявились небезпечними, оскільки створені або належать компаніям з російської федерації або республіки Білорусь", - розповів Старосєк.

Він відзначив, що небезпечними є додатки, які передають приватні дані користувачів силовим структурам РФ, а неетичними - з переглядом реклами (для безплатних додатків) або прямою оплатою послуг під час користування застосунками.

За його словами, серед потенційно небезпечних для Apple та Android є платні та безплатні додатки, серед яких - мобільні додатки для планування платежів, вивчення іноземних мов, ігри.

Старосєк також розповів, що під час дослідження встановлювали країну, до якої відносили додаток. Наприклад, якщо компанія зареєстрована на Кіпрі, але більшість розробників у РФ - це російська компанія. А якщо компанія створена в Росії, але всі її члени залишили країну-терористку і переїхали до Польщі, вона в дослідженні отримувала статус польської.

Повний список додатків можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, за даними СБУ, в середньому Росія щодня здійснює більше 10 кібератак проти України.

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