Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Зеленський позбавив громадянства Медведчука, Козака, Деркача і Кузьміна
Зеленський позбавив громадянства Медведчука, Козака, Деркача і Кузьміна
Рік консенсусу Путіна – Сі. Чому альянс Росії та Китаю провалився
Рік консенсусу Путіна – Сі. Чому альянс Росії та Китаю провалився
Рекордний пакет допомоги від США. Частина перша – БМП і САУ
Рекордний пакет допомоги від США. Частина перша – БМП і САУ
Родина зниклого в Україні британця оприлюднила заяву
Родина зниклого в Україні британця оприлюднила заяву
Польща готова надати Україні роту танків Leopard, – Дуда
Польща готова надати Україні роту танків Leopard, – Дуда
Правоохоронці розслідують наругу над могилою ексглави УПЦ Володимира (Сабодана) у Києві. Назвали підозрюваних
Правоохоронці розслідують наругу над могилою ексглави УПЦ Володимира (Сабодана) у Києві. Назвали підозрюваних
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни використовують у Мелітополі українську символіку, щоби втертися в довіру до місцевого населення, - міський голова

Окупанти їздять на легкових авто з українськими номерами, а військових перевозять у шкільних автобусах з написом "Діти".

Росіяни використовують у Мелітополі українську символіку, щоби втертися в довіру до місцевого населення, - міський голова
Фото: EPA/UPG

У тимчасово купованому Мелітополі щодня більшає "гостей" із Росії. Вони використовують українську символіку, аби втертися в довіру місцевого населення.

Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"У Мелітополі кількість іноземних "туристів" - росіян, бурятів, осетинів, кадирівців - вже перевищила кількість місцевих жителів, які вимушені залишатись в окупації", - розповів Федоров.

За його словами, рашисти, до прикладу, почепили на КамАЗи український прапор і вирушили на північ від Мелітополя в бік Василівки. Вони оселяються по сусідству з цивільними у житло тих, хто виїхав з-під окупації.

"Перевдягаються у цивільних і підслуховують розмови на вулицях, пересіли з вантажівок на легкові авто з українськими номерами, перевозять військових у шкільних автобусах з надписом "діти", - перелічив міський голова.

Федоров додав, що це "насправді черговий виток терору і переляку рашистів у дії". Окупанти, на його думку, "провокують людей на емоції, щоб виявити і покарати патріотів України".

Нагадаємо, нещодавно міський голова розповідав, що окупанти за гроші спонукають жителів Мелітополя робити анонімні доноси.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також