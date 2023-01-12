Росіяни використовують у Мелітополі українську символіку, щоби втертися в довіру до місцевого населення, - міський голова

Окупанти їздять на легкових авто з українськими номерами, а військових перевозять у шкільних автобусах з написом "Діти".

У тимчасово купованому Мелітополі щодня більшає "гостей" із Росії. Вони використовують українську символіку, аби втертися в довіру місцевого населення.

Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"У Мелітополі кількість іноземних "туристів" - росіян, бурятів, осетинів, кадирівців - вже перевищила кількість місцевих жителів, які вимушені залишатись в окупації", - розповів Федоров.

За його словами, рашисти, до прикладу, почепили на КамАЗи український прапор і вирушили на північ від Мелітополя в бік Василівки. Вони оселяються по сусідству з цивільними у житло тих, хто виїхав з-під окупації.

"Перевдягаються у цивільних і підслуховують розмови на вулицях, пересіли з вантажівок на легкові авто з українськими номерами, перевозять військових у шкільних автобусах з надписом "діти", - перелічив міський голова.

Федоров додав, що це "насправді черговий виток терору і переляку рашистів у дії". Окупанти, на його думку, "провокують людей на емоції, щоб виявити і покарати патріотів України".

Нагадаємо, нещодавно міський голова розповідав, що окупанти за гроші спонукають жителів Мелітополя робити анонімні доноси.