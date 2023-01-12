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Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, йшлося про Бахмут і Соледар

Президент запевнив, що підрозділи в районі цих міст отримуватимуть безперебійно боєприпаси і все необхідне.

Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, йшлося про Бахмут і Соледар
Фото: сайт президента

Президент України Володимир Зеленський провів 12 січня чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Як ідеться на сайті глави держави, на Ставці присутні заслухали доповіді щодо актуальної обстановки на основних напрямках фронту та можливих дій ворога.

Окремо йшлося про ситуацію в Бахмуті та Соледарі.

"Наголошую: підрозділи, що боронять ці міста, забезпечуватимуться боєприпасами й усім необхідним оперативно та безперебійно", - заявив Зеленський.

Також на засіданні розглянули питання зміцнення Сил оборони за допомогою техніки та озброєння, які надходять від країн-партнерів. 

Нагадаємо, за інформацією Міноборони, в районі Соледара на Донеччині тривають важкі бої. Ворог безуспішно намагається прорвати оборону українських військ і несе важкі втрати.

На околиці Бахмута Сили спеціальних операцій взяли під контроль опорний пункт, який утримували російські окупанти.

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