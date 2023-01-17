Оборонці ліквідували 870 окупантів і три танки за добу

Загальні бойові втрати особового складу Росії з 24 лютого по 17 січня склали 116 950. 870 окупантів ліквідовано минулої доби.
Також оборонці учора ліквідували ще три танки, а загалом – 3121, йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати ворога:
- танків – 3121 (+3) од,
- бойових броньованих машин – 6215 (+11)
- артилерійських систем – 2104 (+5)
- РСЗВ – 441 (+3) од,
- засоби ППО – 220 (+0) од,
- літаків – 286 (+0) од,
- гелікоптерів – 276 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872 (+0),
- крилаті ракети – 749 (+0),
- кораблі – 17 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4877 (+7)
- спеціальна техніка – 190 (+0).
Нагадаємо, нещодавно українські військові показали відео, як артилерія знищили в Луганській області бойову машину піхоти окупантів.