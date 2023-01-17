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Оборонці ліквідували 870 окупантів і три танки за добу

ББМ росіяни втратили зразу 11. 

Загальні бойові втрати особового складу Росії з 24 лютого по 17 січня склали 116 950. 870 окупантів ліквідовано минулої доби.

Також оборонці учора ліквідували ще три танки, а загалом – 3121, йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати ворога:

  • танків – 3121 (+3) од, 
  • бойових броньованих машин – 6215 (+11)
  • артилерійських систем – 2104 (+5)
  • РСЗВ – 441 (+3) од, 
  • засоби ППО – 220 (+0) од,
  • літаків – 286 (+0) од, 
  • гелікоптерів – 276 (+0) од, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872 (+0),
  • крилаті ракети – 749 (+0),
  • кораблі – 17 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4877 (+7)
  • спеціальна техніка – 190 (+0).

Нагадаємо, нещодавно українські військові показали відео, як артилерія знищили в Луганській області бойову машину піхоти окупантів. 

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