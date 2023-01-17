Оборонці ліквідували 870 окупантів і три танки за добу

Загальні бойові втрати особового складу Росії з 24 лютого по 17 січня склали 116 950. 870 окупантів ліквідовано минулої доби.

Також оборонці учора ліквідували ще три танки, а загалом – 3121, йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати ворога:

танків – 3121 (+3) од,

бойових броньованих машин – 6215 (+11)

артилерійських систем – 2104 (+5)

РСЗВ – 441 (+3) од,

засоби ППО – 220 (+0) од,

літаків – 286 (+0) од,

гелікоптерів – 276 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872 (+0),

крилаті ракети – 749 (+0),

кораблі – 17 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4877 (+7)

спеціальна техніка – 190 (+0).

Нагадаємо, нещодавно українські військові показали відео, як артилерія знищили в Луганській області бойову машину піхоти окупантів.