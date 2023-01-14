Щедрик: краще ніколи, ніж пізно
Щедрик: краще ніколи, ніж пізно
У Києві сталися вибухи через атаку росіян (оновлено)
У Києві сталися вибухи через атаку росіян (оновлено)
У ЗСУ закликали не вірити фейкам пропаганди про "захоплення" Соледару - бійцям вдалося відтиснути російських окупантів
У ЗСУ закликали не вірити фейкам пропаганди про "захоплення" Соледару - бійцям вдалося відтиснути російських окупантів
Пітер Осборн: “Національну ідентичність слід шукати в майбутньому, а не озираючись у минуле”
Пітер Осборн: “Національну ідентичність слід шукати в майбутньому, а не озираючись у минуле”
Рада позбавила мандатів п'ятьох проросійських депутатів
Рада позбавила мандатів п'ятьох проросійських депутатів
Померла донька "короля рок-н-ролу" Елвіса Преслі
Померла донька "короля рок-н-ролу" Елвіса Преслі
Віряни і духовенство УПЦ (МП) просять своє керівництво озвучити реальний статус церкви і ставлення до війни
Віряни і духовенство УПЦ (МП) просять своє керівництво озвучити реальний статус церкви і ставлення до війни
Іванна Коберник: "Боюся, консервативні вчителі казатимуть: “Тут тобі не Європа, повертайся назад”. Це найгірше, що може статися"
Іванна Коберник: "Боюся, консервативні вчителі казатимуть: “Тут тобі не Європа, повертайся назад”. Це найгірше, що може статися"
ГоловнаСуспільствоВійна

Українські військові показали, як знищили БМП окупантів

Також було знищено особовий склад росіян.

Українські військові показали, як знищили БМП окупантів
Фото: Скрін з відео

На Луганщині українська артилерія знищила бойову машину піхоти російських окупантів. 

Про це повідомляє Луганська ОВА.

Під час спільної розвідки БПЛА прикордонників було визначено розташування ворожого мотострілкового підрозділу.

Аеророзвідка миттєво передала координати артилеристам. Артилеристи відпрацювали по ворогу гарматним вогнем – знищено БМП і особовий склад росіян.

Нагадаємо, що спецпризначенці Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України показали, як вони знищили БМП російських окупантів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також