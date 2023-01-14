Також було знищено особовий склад росіян.

LB.ua в Google News

Фото: Скрін з відео

На Луганщині українська артилерія знищила бойову машину піхоти російських окупантів.

Про це повідомляє Луганська ОВА.

Під час спільної розвідки БПЛА прикордонників було визначено розташування ворожого мотострілкового підрозділу.

Аеророзвідка миттєво передала координати артилеристам. Артилеристи відпрацювали по ворогу гарматним вогнем – знищено БМП і особовий склад росіян.

Нагадаємо, що спецпризначенці Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України показали, як вони знищили БМП російських окупантів.