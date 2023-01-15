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Ми маємо діяти негайно, щоб спинити Росію, – Моравецький про трагедію у Дніпрі

РФ цілеспрямовано вчиняє військові злочини проти мирного населення. 

Ми маємо діяти негайно, щоб спинити Росію, – Моравецький про трагедію у Дніпрі
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький
Фото: EPA/UPG

Глава польського уряду Матеуш Моравецький назвав російську ракетну атаку на Дніпро черговим нелюдським злочином РФ проти мирних українців.

Про це Моравецький написав у Twitter.

“Росія цілеспрямовано вчиняє чергові військові злочини проти мирного населення. Це нелюдяно. Ми маємо діяти негайно, щоб її спинити”, – зазначив він.

 

Нагадаємо, голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив про те, що цей російський злочин “не залишиться без кари”.

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