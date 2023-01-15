Ми маємо діяти негайно, щоб спинити Росію, – Моравецький про трагедію у Дніпрі

Глава польського уряду Матеуш Моравецький назвав російську ракетну атаку на Дніпро черговим нелюдським злочином РФ проти мирних українців.
Про це Моравецький написав у Twitter.
“Росія цілеспрямовано вчиняє чергові військові злочини проти мирного населення. Це нелюдяно. Ми маємо діяти негайно, щоб її спинити”, – зазначив він.
Russia intentionally keeps on committing war crimes against civilians. It’s inhuman. We need to act now and make them stop.— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) January 15, 2023
Rosja celowo popełnia kolejne zbrodnie wojenne na ludności cywilnej. To nieludzkie. Musimy działać natychmiast, żeby ją powstrzymać. https://t.co/0k1J2pCBy9
Нагадаємо, голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив про те, що цей російський злочин “не залишиться без кари”.