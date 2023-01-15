Ми маємо діяти негайно, щоб спинити Росію, – Моравецький про трагедію у Дніпрі

Глава польського уряду Матеуш Моравецький назвав російську ракетну атаку на Дніпро черговим нелюдським злочином РФ проти мирних українців.

Про це Моравецький написав у Twitter.

“Росія цілеспрямовано вчиняє чергові військові злочини проти мирного населення. Це нелюдяно. Ми маємо діяти негайно, щоб її спинити”, – зазначив він.

Russia intentionally keeps on committing war crimes against civilians. It’s inhuman. We need to act now and make them stop.



Rosja celowo popełnia kolejne zbrodnie wojenne na ludności cywilnej. To nieludzkie. Musimy działać natychmiast, żeby ją powstrzymać. https://t.co/0k1J2pCBy9 — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) January 15, 2023

Нагадаємо, голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив про те, що цей російський злочин “не залишиться без кари”.