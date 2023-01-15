Нелюдська агресія, спрямована проти мирного населення, – Борель про російську атаку на Дніпро

Чергова ракетна атака Росії на Україну – нелюдська агресія, спрямована проти мирного населення.

Про це повідомив у Twitter голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

"Ще одна російська ракетна атака обрушилася вчора на українські міста. Нелюдська агресія Росії спрямована безпосередньо проти цивільного населення, включно з дітьми. Ці злочини не залишаться безкарними", – заявив він.

Another Russian missile attack hit Ukrainian cities yesterday. Russia’s inhumane aggression directly targets civilians, include children.



There will be no impunity for these crimes.



The EU will continue supporting Ukraine, for as long as it takes. #Dnipro — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 15, 2023

Боррель додав, що Європейський Союз продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

Нагадаємо, наразі відомо про 30 загиблих внаслідок російської ракетної атаки по Дніпру 14 січня. Поранено 75 людей, серед них – 14 дітей.