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Нелюдська агресія, спрямована проти мирного населення, – Борель про російську атаку на Дніпро

“Цей злочин не залишиться безкарним”.

Нелюдська агресія, спрямована проти мирного населення, – Борель про російську атаку на Дніпро
Жозеп Боррель
Фото: ЕРА/UPG

Чергова ракетна атака Росії на Україну – нелюдська агресія, спрямована проти мирного населення.

Про це повідомив у Twitter голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

"Ще одна російська ракетна атака обрушилася вчора на українські міста. Нелюдська агресія Росії спрямована безпосередньо проти цивільного населення, включно з дітьми. Ці злочини не залишаться безкарними", – заявив він.

Боррель додав, що Європейський Союз продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

Нагадаємо, наразі відомо про 30 загиблих внаслідок російської ракетної атаки по Дніпру 14 січня. Поранено 75 людей, серед них – 14 дітей. 

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