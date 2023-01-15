Сьогодні вдень окупанти обстріляли місто Херсон. Ворожі снаряди влучили в приміщення, де працюють представники Червоного Хреста.

Про це повідомив у Telegram заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Через обстріл виникла серйозна пожежа. Працюють рятувальники. Інформації про постраждалих немає.

“Ворог знав, куди завдає удар. Під час обстрілу цієї ж будівлі в середині грудня загинула волонтерка та член загону швидкого реагування Червоного Хреста Вікторія Яришко”, – зазначив Тимошенко.

Фото: Кирило Тимошенко у Telegram

Фото: Кирило Тимошенко у Telegram

Нагадаємо, російські військові в неділю, 15 січня, обстріляли одну з медичних установ Херсона.