Ми не хочемо бути у війні, - віцепрем’єр Грузії про допомогу Україні

Віцепрем’єрка Грузії Тея Цулукіані заявила, що спроби втягнути Грузію у війну Росії проти України тривають, і це викликає жаль.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на грузинські ЗМІ.

"Відповідь єдина - уряд Грузії не дозволить, щоб держава була втягнута у військове протистояння. Тому, звичайно, допомоги військового типу одній зі сторін військового конфлікту ми не знайдемо, тим більше, що, наскільки мені відомо, мова йде про передачу такої зброї, яку ми придбали, але це лише деталь. Мабуть, головне - це головна генеральна лінія і позиція уряду, країни, яка називається Грузія, що ми не хочемо бути у війні" - сказала Цулукіані.

За її словами, Грузія пройшла через багато воєн.

"Ми дуже добре пам'ятаємо, яка це біда війна. Тому ми просто не можемо цього допустити, це наша відповідальність за майбутнє нашої країни. Тому, як ми пройшли по цьому лезу ножа до цього часу, я сподіваюся, що ми зможемо успішно пройти і в майбутньому. Я сподіваюся, що війна в Україні закінчиться найближчим часом і вона закінчиться перемогою української держави і народу", - сказала віцепрем’єрка.

Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення РФ Україна зверталася до Грузії з проханням передати комплекси “Бук”, які наша держава надала Грузії під час війни у 2008 році. Однак уряд Грузії відмовився надавати Україні військову допомогу.

Прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі вважає достатнім те, що офіційний Тбілісі робить для підтримки України. Він також сказав, що йому "неприємні заяви, які лунають від представників української влади".