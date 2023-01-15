Рятувальники дістали жінку з-під завалів будинку у Дніпрі, який зруйнував ракетний удар росіян 14 січня.

Про це повідомив у Телеграм заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Станом на 11.30 15 січня у будинку загинула 21 особа, з них 1 дитина. Травмовано 71 особу, з них 13 дітей. Врятовано 39 осіб, з них 6 дітей.

За інформацією ГУ Нацполіції розшукується 40 осіб. Тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи, гасіння пожежі. Вивезено приблизно 3780 тон зруйнованих конструкцій та 39 пошкоджених автомобілів.

Фото: Ян Доброносов

Фото: Ян Доброносов

Нагадаємо, що у Дніпрі триває розбір завалів будинку, в який 14 січня влучила російська ракета.