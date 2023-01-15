Росія завдала удару по житловому кварталу Херсона

Росіяни вранці 15 січня завдали удару по житловому кварталу Херсона. За попередніми даними, поранено двох людей.

Про це повідомив у телеграмі голова ОВА Янушевич.

"На місці працюють рятувальні служби", – написав він.

Нагадаємо, на Херсонському напрямку противник продовжує обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, обстрілів з реактивної та ствольної артилерії зазнали Антонівка та Херсон. За добу через обстріли поранено двоє людей. Окремі мікрорайони Херсона та 35 населених пунктів області тимчасово були відключені від електроживлення – наслідок чергової ракетної атаки росіян. Вибухотехніки Нацполіції вилучили 302 вибухонебезпечних предмети, ДСНС знешкодили 77 вибухонебезпечних предметів.