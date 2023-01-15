Росія залишила ракетоносії на чергуванні в Чорному морі, не виключена нова атака, – Гуменюк

Під час учорашньої атаки росіяни використали близько половини з 36 ракет "Калібр" у Чорному морі. Нині ракетоносії ворога залишаються на чергуванні.

Це говорить про те, що в них ще є певні задуми. Про це повідомила в ефірі телемарафону речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

Вона наголосила, що розслаблятися не варто.

"Треба розуміти, що вони ще можуть бути застосовані", – додала Гуменюк.

Вона зауважила, що також не виключена атака безпілотниками-камікадзе.

"Тому що запас зброї цієї в них є, і вони цілком імовірно можуть її застосувати", – заявила Гуменюк.

Нагадаємо, вчора Росія вчинила дві хвилі масованої ракетної атаки на українців. Спершу вона стріляла з ЗРК С-300. Потім здійснила 41 пуск крилатих ракет повітряного і морського базування та керованих авіаційних ракет, що є високоточною зброєю. 26 ракет знищили наші захисники.