Успіх мемуарів принца Гаррі: приреченість чи розрахунок?
Успіх мемуарів принца Гаррі: приреченість чи розрахунок?
Щедрик: краще ніколи, ніж пізно
Щедрик: краще ніколи, ніж пізно
Іванна Коберник: "Боюся, консервативні вчителі казатимуть: “Тут тобі не Європа, повертайся назад”. Це найгірше, що може статися"
Іванна Коберник: "Боюся, консервативні вчителі казатимуть: “Тут тобі не Європа, повертайся назад”. Це найгірше, що може статися"
У Дніпрі окупанти влучили у багатоповерхівку (оновлено)
У Дніпрі окупанти влучили у багатоповерхівку (оновлено)
Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих перевищила 20 (оновлено)
Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих перевищила 20 (оновлено)
Суддю Київського окружного адмінсуду, яка не подала декларацію через релігійні переконання, визнали винною
Суддю Київського окружного адмінсуду, яка не подала декларацію через релігійні переконання, визнали винною
Тип ракет, які атакували Київ, встановлюється, але вони летіли по балістичній траєкторії, -Ігнат
Тип ракет, які атакували Київ, встановлюється, але вони летіли по балістичній траєкторії, -Ігнат
У Києві сталися вибухи через атаку росіян (оновлено)
У Києві сталися вибухи через атаку росіян (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія залишила ракетоносії на чергуванні в Чорному морі, не виключена нова атака, – Гуменюк

Речниця ОК "Південь" закликала бути пильними. 

Росія залишила ракетоносії на чергуванні в Чорному морі, не виключена нова атака, – Гуменюк
Уламки ракети “Калібр”
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook

Під час учорашньої атаки росіяни використали близько половини з 36 ракет "Калібр" у Чорному морі. Нині ракетоносії ворога залишаються на чергуванні.

Це говорить про те, що в них ще є певні задуми. Про це повідомила в ефірі телемарафону речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

Вона наголосила, що розслаблятися не варто. 

"Треба розуміти, що вони ще можуть бути застосовані", – додала Гуменюк.

Вона зауважила, що також не виключена атака безпілотниками-камікадзе.

"Тому що запас зброї цієї в них є, і вони цілком імовірно можуть її застосувати", – заявила Гуменюк. 

Нагадаємо, вчора Росія вчинила дві хвилі масованої ракетної атаки на українців. Спершу вона стріляла з ЗРК С-300. Потім здійснила 41 пуск крилатих ракет повітряного і морського базування та керованих авіаційних ракет, що є високоточною зброєю. 26 ракет знищили наші захисники. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також