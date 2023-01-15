Станом на ранок відомо про 18 загиблих і 73 поранених унаслідок влучання ракети в будинку в Дніпрі

Станом на 7:25 ранку 15 січня відомо про 18 загиблих і 73 поранених унаслідок потрапляння російської ракети Х-22 у житлову багатоповерхівку в Дніпрі. Врятовано 38 людей.

Доля ще принаймні 40 людей – невідома. Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко в Телеграм.

"Попередньо, суботній ворожий удар по житловому будинку, зруйнував 72 квартири, понівечив понад 230. Вогнеборці й досі приборкують кілька осередків пожеж, які зайнялися через атаку. Триває демонтаж зруйнованих конструкцій будинку. Уже вивезено майже 3 500 тонн уламкiв", – написав він.

Серед жертв – одна дитина, серед поранених їх 14. Про це йдеться у повідомленні МВС.

"Тривають пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних конструктивних елементів. Освітлення місця проведення робіт забезпечено", – зазначили в міністерстві.

До розбирання завалів залучено 520 осіб. На 7 годину була запланована ротація рятувальників.

Нагадаємо, учора під час другої за день масованої ракетної атаки російська ракета влучила в житловий будинок Дніпра. Підʼїзд багатоповерхівки обвалився майже повністю.

За даними Повітряних сил, удару ворог завдав саме надзвуковою ракетою Х-22, яку ще називають "убивцею авіаносців". Її випустили з бомбардувальника Ту-22м3.